Дома у подозреваемого в убийстве «колбасного короля» нашли пенсионера в наручниках

Следственный комитет обнаружил в доме у одного из подозреваемых в убийстве бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова пенсионера, прикованного к кровати наручниками.

«В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого в квартире в городе Москве, обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками и мужчина, присматривающий за ним», — сообщили в СК.

Пенсионер добавил, что подозреваемый в убийстве удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в Москве. Мужчину, который присматривал за пожилым человеком, доставили в следственный отдел, чтобы установить, связан ли он с участием в преступлении.

В ГСУСК, как передают РИА Новости, сообщили, что пенсионера госпитализировали.

Об убийстве бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называют «колбасным королем», стало известно 2 ноября — неизвестные в подмосковной Истре застрелили его из арбалета. Вечером того же дня в Подмосковье задержали предполагаемого убийцу.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».