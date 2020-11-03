ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за надбавок за услуги в отдаленных районах страны

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении «Почты России», так как организация не обеспечила равные условия оказания почтовых услуг на всей территории страны. Об этом сообщается на сайте ФАС.

«Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что на бизнес-модель компании влияет почтовое законодательство, которое обязывает доставлять посылки даже в самые отдаленные районы страны. При этом, как отметили в пресс-службе, «Почта России» не пользуется государственными субсидиями для решения этой задачи.

Дело рассмотрят 17 ноября 2020 года.

Ранее «Почта России» получила от ФАС предупреждение о прекращении взимания дополнительной надбавки к тарифам за оказание почтовых услуг в труднодоступных населенных пунктах. Надбавку в размере 100 процентов к сумме оплаты за посылку «Почта России» установила с 1 октября 2019 года. В ФАС заявили, что нововведение не обосновано экономически и технологически, и что люди, проживающие в отдаленных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше.