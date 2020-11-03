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№ 121 от 2 ноября 2020

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ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за надбавок за услуги в отдаленных районах страны

Общество305

305
 

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении «Почты России», так как организация не обеспечила равные условия оказания почтовых услуг на всей территории страны. Об этом сообщается на сайте ФАС. 

«Организация при пересылке почтовых отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах», — говорится в сообщении. 

В пресс-службе «Почты России» заявили, что на бизнес-модель компании влияет почтовое законодательство, которое обязывает доставлять посылки даже в самые отдаленные районы страны. При этом, как отметили в пресс-службе, «Почта России» не пользуется государственными субсидиями для решения этой задачи.

Дело рассмотрят 17 ноября 2020 года. 

Ранее «Почта России» получила от ФАС предупреждение о прекращении взимания дополнительной надбавки к тарифам за оказание почтовых услуг в труднодоступных населенных пунктах. Надбавку в размере 100 процентов к сумме оплаты за посылку «Почта России» установила с 1 октября 2019 года. В ФАС заявили, что нововведение не обосновано экономически и технологически, и что люди, проживающие в отдаленных населенных пунктах, не должны платить в два раза больше. 

Теги:
sf, почта россии, фас

В России выявили еще 18 648 случаев заражения COVID-19

Общество420

420
 

В России за последние сутки выявили 18 648 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки было 1 ноября — тогда зарегистрировали рекордные с начала пандемии 18 665 новых случаев заражения. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 1 673 686 человек.

В Москве за последние сутки выявили 5150 новых случаев COVID-19. За последние сутки в столице госпитализировали 1355 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек. 

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 944 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье 567, в Нижегородской области — 391, в Архангельской области — 387.

За все время пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, скончались 28 828 человек, из них 355 — только за последние сутки.

Дополняется

Мир переживает критический этап пандемии коронавируса, ситуация с инфекцией в следующие несколько месяцев будет тяжелой, заявила представитель ВОЗ в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство россиян (90%), у которых выявили наличие коронавирусной инфекции после возвращения из других стран, прилетели из Турции. Также по данным Роспотребнадзора, в 47 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ, преимущественно — среди взрослого населения.

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Теги:
коронавирус, COVID-19, ng
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