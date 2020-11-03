В России выявили еще 18 648 случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки выявили 18 648 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Максимальное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки было 1 ноября — тогда зарегистрировали рекордные с начала пандемии 18 665 новых случаев заражения. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 1 673 686 человек.

В Москве за последние сутки выявили 5150 новых случаев COVID-19. За последние сутки в столице госпитализировали 1355 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили 944 новых случаев заражения коронавирусом, в Подмосковье 567, в Нижегородской области — 391, в Архангельской области — 387.

За все время пандемии от коронавируса, по данным оперштаба, скончались 28 828 человек, из них 355 — только за последние сутки.

Дополняется

Мир переживает критический этап пандемии коронавируса, ситуация с инфекцией в следующие несколько месяцев будет тяжелой, заявила представитель ВОЗ в России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большинство россиян (90%), у которых выявили наличие коронавирусной инфекции после возвращения из других стран, прилетели из Турции. Также по данным Роспотребнадзора, в 47 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ, преимущественно — среди взрослого населения.