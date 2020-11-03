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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Правительство упростило систему маркировки лекарств. Новый режим не коснется препаратов для лечения редких заболеваний
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте.
По словам кабмина, поводом стали «повышенный спрос на лекарства» и «эпидемиологическая ситуация». Упрощенный режим работы будет действовать «до полной готовности всех участников отрасли».
Теперь в аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота сразу после уведомления системы, ждать подтверждения, по словам правительства, не нужно.
При этом в постановлении отмечается, что
новый режим работы с маркированными лекарствами не коснется лекарственных препаратов, предназначенных для лечения редких заболеваний, входящих в список «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН).
Ранее, 23 октября, стало известно о том, что фармкорпорация «Гедеон Рихтер» приостановила поставки лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых в Россию до конца октября. Причина заключалась в технических сбоях системы мониторинга движения лекарственных препаратов.
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