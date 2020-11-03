Правительство упростило систему маркировки лекарств. Новый режим не коснется препаратов для лечения редких заболеваний

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте.

По словам кабмина, поводом стали «повышенный спрос на лекарства» и «эпидемиологическая ситуация». Упрощенный режим работы будет действовать «до полной готовности всех участников отрасли».

Теперь в аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота сразу после уведомления системы, ждать подтверждения, по словам правительства, не нужно.

При этом в постановлении отмечается, что

новый режим работы с маркированными лекарствами не коснется лекарственных препаратов, предназначенных для лечения редких заболеваний, входящих в список «14 высокозатратных нозологий» (ВЗН).

Скрин: постановление правительства

Ранее, 23 октября, стало известно о том, что фармкорпорация «Гедеон Рихтер» приостановила поставки лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых в Россию до конца октября. Причина заключалась в технических сбоях системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Неполадки в системе маркировки впервые проявились 30 сентября, и в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. Как выяснила обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина, причина пропажи не только в ажиотажном спросе, но и в том, что система маркировки препаратов работает с большими сбоями.

С июля маркировкой всех лекарств занимается единственная компания ООО «Оператор-ЦРПТ» с офисом в Москве. В итоге сотни тысяч упаковок остаются нерастаможенными или не могут покинуть склады производителей.