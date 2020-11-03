Число жертв землетрясения на западе Турции увеличилось до 100 человек

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что нападавший, которого удалось нейтрализовать, — сторонник запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

«У нас есть атака со стороны как минимум одного исламистского террориста», — передает слова министра внутренних дел Kurier. «Это ситуация, с которой нам не приходилось сталкиваться в Австрии в течение долгого времени». Он добавил, что МВД не может исключить, что других преступников нет: поиски преступников будут продолжаться.

Глава МВД заявил, что семь сотрудников правоохранительных органов применили огнестрельное оружие, и добавил, что не будет раскрывать какие-либо еще подробности о преступниках, так как расследование еще продолжается.

По информации полиции Австрии, преступник был вооружен поясом со взрывчаткой, который оказался муляжом, и винтовкой. В доме у террориста уже прошел обыск, заявил гендиректор общественной безопасности Вены Франц Руф.

Глава полиции Герхард Пюрстль уточнил, что в результате нападения погибли трое мирных жителей, четвертый погибший — сам преступник.

По словам руководителя венской полиции, правоохранительным органам еще не удалось установить, сколько именно террористов были участниками нападения.

Про причастность стрельбы в центре Вены к запрещенному в России «Исламскому государству» ранее говорил портал SITE Intelligence Group, который следит за информационной активностью боевиков. По его информации, к нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты: они, как передает SITE, заявили, что

атаки стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с организацией «Исламское государство».

Вечером 2 ноября террористы открыли огонь в шести местах в центре Вены, главной точкой нападения стала синагога на Шведской площади. По данным полиции, 15 пострадавших госпитализировали, семь из них получили тяжелые ранения. МВД рекомендовало жителям Вены по возможности не выходить из дома и в особенности избегать центра города.

Глава МВД Австрии подтвердил, что произошедшее можно квалифицировать как теракт, совершенный несколькими преступниками. Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил с заявлением, назвав произошедшее «омерзительным актом террора». Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с Австрией.

С 3 ноября в Австрии начался жесткий карантин. В последний вечер перед началом действия ограничительных мер многие горожане решили сходить в кафе и рестораны, поэтому на улицах было много людей.

На прошлой неделе во Франции произошло несколько нападений: в Ницце в результате атаки около церкви Нотр-Дам погибли три человека, а в Авиньоне, на юго-востоке страны, еще один злоумышленник с ножом попытался напасть на полицейских, но его застрелили. Серия нападений во Франции началась после убийства учителя истории Самюэля Пати, который объяснял своим ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.