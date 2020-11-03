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Есть убитые и раненые после нападения террористов на объекты в центре Вены. Обновляется

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№ 121 от 2 ноября 2020

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Что произошло за ночь 3 ноября. Коротко

Общество10

Наталья Глуховакорреспондент

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  • Полицейская операция после стрельбы в центре Вены не завершилась, как минимум одного нападавшего еще не удалось найти. Мэр Вены, как передает Kurier, заявил, что погибших уже двое, одна из них — женщина, которая скончалась в больнице от полученных травм. Всего, по словам мэра, ранения получили 15 человек, из них 7 — в тяжелом состоянии. Ранее в МВД сообщали, что жертв несколько, но не уточняли цифр. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в Вене терактом.
  • По данным портала SITE Intelligence Group, следящего за информационной активностью боевиков, к нападениям в Вене могут быть причастны джихадисты: они, как передает SITE, заявили, что атаки в Вене стали «платой за участие Австрии» в возглавляемой США коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
  • В Москве за сутки скончались еще 63 пациентов с COVID-19. Общее число умерших в столице составило 6936. По данным Роспотребнадзора, в 47 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ, преимущественно — среди взрослого населения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности распустить Верховную раду, если в парламенте возникнет «политический коллапс и реальный политический конфликт», заявил он на канале ICTV. Он также призвал депутатов из «Слуги народа» поддержать его законопроект о досрочном прекращении полномочий всех судей КС Украины.
  • Количество жертв землетрясения магнитудой 6,6 в Измире на западе Турции возросло до 98 человек. Оно произошло несколько дней назад, эпицентр находился в Эгейском море.

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Теги:
украина, зеленский, вена, нападение, ng
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