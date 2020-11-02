23-летний заключенный найден мертвым в известной издевательствами ИК-9 Соликамска

Заключенный соликамской исправительной колонии №9, в которой неоднократно фиксировались случаи издевательств, предположительно покончил с собой. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на УФСИН по Пермскому краю.

30 октября 23-летний осужденный попытался уйти из жизни, и сотрудники колонии доставили его в отделение интенсивной терапии, однако это не помогло, сообщают в службе исполнения наказаний.

«Врач констатировал смерть осужденного. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено», — заявили тюремщики.

При погибшем обнаружена предсмертная записка, в которой он объяснил мотив самоубийства. Содержание записки не раскрывается. Материалы по факту смерти заключенного переданы в Следственный комитет РФ.

В октября 2019 года другой заключенный ИК-9 покончил с собой из-за рабских условий труда и вымогательств. Тогда же в штрафном изоляторе еще один осужденный колонии (по информации правозащитников, он относился к касте «униженных») совершил попытку самоубийства из-за насильственных действий, его реанимировали.

В конце сентября прошлого года проект Gulagu.net опубликовал видеозапись, на которой сотрудничающие с администрацией ИК-9 «активисты» избивают и совершают насилие над сокамерником. Позже Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело о халатности сотрудников колонии.