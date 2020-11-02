В США россиянина приговорили к восьми годам тюрьмы за интернет-мошенничество на 100 млн долларов

Суд в США приговорил гражданина России Александра Бровко к восьми годам лишения свободы за участие в интернет-мошенничестве, ущерб от которого составил более 100 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

По данным правоохранительных органов США, 36-летний Бровко использовал навыки программирования для участия в масштабной краже и распространении личных и финансовых данных американцев.

Как отмечает Минюст, бывший гражданин Чехии Бровко в феврале признался в участии в сговоре с целью совершения «банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств». Согласно судебным документам, обвиняемый состоял в нескольких интернет-сообществах, в которых русские хакеры предлагали свои услуги.

С 2007 по 2019 год Бровко совместно с другими кибермошенниками монетизировал украденные через ботнеты данные. По данным следствия, россиянин продал более 200 тыс. неавторизованных устройств доступа, на которых была персональная и финансовая информация пользователей.

В начале сентября в США 27-летнему гражданину России Егору Крючкову предъявили обвинение в «участии в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру».

По версии обвинения, Крючков хотел внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании в Неваде, чтобы получить доступ к ее данным, а после этого — угрожать их обнародовать, если предприятие не заплатит нужную сумму для выкупа. Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск и портал Teslarati ранее заявляли, что объектом хакерской атаки был завод Tesla.