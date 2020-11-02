Ереван сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела территории Армении

Минобороны Армении утверждает, что силы Азербайджана обстреляли территорию страны, в результате чего погиб один гражданский.

«Сегодня в 18:10 азербайджанская сторона открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций ВС Армении и села Давид-Бек, в результате чего один мирный житель погиб, еще двое ранены», — написала в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян. Село Давид-Бек находится в Сюникской области на юго-востоке Армении.

Армения уже сообщала об ударах по этой территории 31 октября, в Баку отрицают причастность к инциденту.

Карта: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

В понедельник Министерство обороны Азербайджана также сообщило о боях на армяно-азербайджанской государственной границе в Зангеланском районе. Бои на границе стран подтвердило и Минобороны Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил о занятии восьми сел в Кубатлинском, Джебраильском и Зангеланском районах.

Ранее власти Армении сообщили, что армия Азербайджана заняла город Кубатлы в «поясе безопасности» непризнанной НКР и подошла к области Сюник на юге Армении.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

С обеих сторон погибли сотни мирных жителей. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных, среди них — замкомандующего Армии обороны Нагорного Карабаха Артур Саркисян и один из командиров армии полковник Сергей Шакарян.

Азербайджан информацию о потерях не разглашает.