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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Маругова задержали
В Подмосковье задержали предполагаемого убийцу бывшего владельца «Мясной империи» и завода «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Следственного комитета.
«Благодаря совместным усилиям СК и МВД задержан один из подозреваемых в убийстве 54-летнего предпринимателя», — заявила представитель подмосковного управления СК Ольга Врадий.
Она также уточнила, что сейчас продолжаются поиски второго предполагаемого участника преступления.
Вечером первого ноября двое мужчин с арбалетом и ружьем проникли в баню на территории загородного дома в Истре. Там они связали Маругова и его знакомую, начали требовать деньги, а затем выстрелили из арбалета бизнесмену в грудь.
Женщине, которая находилась вместе с погибшим, удалось освободиться и сбежать: она и рассказала правоохранителям о случившемся. Позже в одной их деревень Истринского городского округа полицейские нашли и машину преступников, в которой оказались маски, черные перчатки, арбалет и стрелы.
Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».
Теги:sf, предприниматели , убийство
Правительство Франции анонсировало запрет турецкой националистической организации «Серые волки»
Правительство Франции запретит ультраправую турецкую организацию «Бозкурт» (другое название — «Серые волки»), сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление кабмина.
Официально решение о запрете будет принято на заседании правительства в среду, уточняет канал. Такой шаг французские власти предприняли после серии правонарушений, совершенных в стране предположительно членами группировки.
«Это, мягко говоря, весьма агрессивная группировка», — прокомментировал ситуацию глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
В ночь с субботы на воскресенье злоумышленники нанесли надписи «Серые волки» на мемориал памяти жертв геноцида армян близ Лиона — одного из крупнейших центров сосредоточения армян во Франции.
Кроме того, в минувшую среду в ходе антивоенной демонстрации произошли стычки между представителями армянской диаспоры и членами «Серых волков» во Франции, пострадали четыре человека.
Военизированная группировка «Бозкурт» была создана в 1960-х годах как боевое крыло Партии националистического движения Турции. Ее участники исповедуют идеологию пантюркизма, неоднократно участвовали в политизированных акциях уличного насилия, а также в войне в Карабахе 1992-1994 гг (на стороне Азербайджана) и в Первой чеченской войне (на стороне непризнанной ЧРИ).