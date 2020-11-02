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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Правительство Франции анонсировало запрет турецкой националистической организации «Серые волки»
Правительство Франции запретит ультраправую турецкую организацию «Бозкурт» (другое название — «Серые волки»), сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на заявление кабмина.
Официально решение о запрете будет принято на заседании правительства в среду, уточняет канал. Такой шаг французские власти предприняли после серии правонарушений, совершенных в стране предположительно членами группировки.
«Это, мягко говоря, весьма агрессивная группировка», — прокомментировал ситуацию глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
В ночь с субботы на воскресенье злоумышленники нанесли надписи «Серые волки» на мемориал памяти жертв геноцида армян близ Лиона — одного из крупнейших центров сосредоточения армян во Франции.
Кроме того, в минувшую среду в ходе антивоенной демонстрации произошли стычки между представителями армянской диаспоры и членами «Серых волков» во Франции, пострадали четыре человека.
Военизированная группировка «Бозкурт» была создана в 1960-х годах как боевое крыло Партии националистического движения Турции. Ее участники исповедуют идеологию пантюркизма, неоднократно участвовали в политизированных акциях уличного насилия, а также в войне в Карабахе 1992-1994 гг (на стороне Азербайджана) и в Первой чеченской войне (на стороне непризнанной ЧРИ).