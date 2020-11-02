В Нагорном Карабахе погиб заместитель командующего армии НКР

В ходе боевых действий погиб заместитель командующего Армии обороны Нагорного Карабаха Артур Саркисян. Его имя числится в списке погибших, опубликованном на сайте Минобороны НКР.

Кроме того, в списке погибших числится и один из командиров армии полковник Сергей Шакарян 1974 года рождения. О точной дате их смерти не уточняется.

Пять дней назад стало известно о том, что был ранен и начальник Саркисяна — командующий Армией обороны НКР и министр обороны непризнанной республики Джалал Арутюнян. Как передает Sputnik Армения, сейчас состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Минобороны НКР сообщило, что сегодня общее число погибших военнослужащих армии обороны Карабаха достигло 1177. Азербайджан данные о своих потерях не предоставляет.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, военные действия в регионе продолжаются вот уже больше месяца. Неделю назад стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.