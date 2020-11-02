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№ 121 от 2 ноября 2020

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Главный генетик минздрава: препараты для лечения редких заболеваний закупят до конца года

Общество82

Елизавета Кирпановакорреспондент

82
 

Лекарственные препараты для подопечных государственного фонда помощи пациентам с редкими заболеваниями планируется закупить в конце нынешнего года. Об этом рассказал главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава Сергей Куцев.

«Вопросы, касающиеся обеспечения лекарственными препаратами не только для СМА (спинальная мышечная атрофияред.), но и для тех заболеваний, которые будут определены для финансирования из создаваемого фонда, по сути дела, решены. Не могу сказать точно про механизм [финансирования],

но знаю, что закупки этих препаратов планируются уже в декабре 2020 года»,

— заявил Сергей Куцев на форуме «Сообщество», организованном Общественной палатой РФ.

В июне президент России Владимир Путин сообщил о повышении налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) с годовым доходом больше 5 млн рублей в год на два процента с 1 января 2021 года. Вырученные средства пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями. Распоряжаться деньгами будет новый государственный фонд, который пока еще не создан.

Как неоднократно отмечали пациентские организации и благотворительные фонды, одним из ключевых остается вопрос, смогут ли пациенты рассчитывать на бесплатную медпомощь уже в первом квартале 2021 года, не дожидаясь окончания налогового периода. Минфин на соответствующий запрос «Новой газеты», отправленный в середине октября, не ответил. 

«Необязательно, чтобы эти деньги [на закупку лекарств сейчас] были. Торги могут пройти с отсроченными платежами. Насколько я понимаю, этот механизм сейчас рассматривается, — заявил Куцев. — Я могу вас заверить в том, что минздрав сейчас работает день и ночь, чтобы успеть выполнить поручения президента. Обеспечение препаратами должно начаться с января 2021 года».

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новый фонд будет финансировать 19 редких заболеваний, включая СМА, а также 29 болезней, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей. Планируется, что за счет повышения НДФЛ фонд будет ежегодно получать около 60 млрд рублей в год, а лечение смогут получить 25 тысяч детей.

Теги:
kn, орфанные лекарства, минздрав, спинальная атрофия, здравоохранение
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