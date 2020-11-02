Автозак, перевозивший экс-главу Серпуховского района Шестуна, попал в ДТП 

Автозак, перевозивший обвиняемого в мошенничестве экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, попал в аварию. Сам подсудимый жалуется на многочисленные травмы, рассказала «Новой газете» его супруга Юлия Шестун.

ДТП произошло 30 октября на Варшавском шоссе, когда автозак вез Шестуна в СИЗО «Матросская тишина» после заседания в Подольском городском суде. Авария случилась, когда другой автомобиль пошел на обгон, а затем резко затормозил. В результате автозак оказался на трамвайных путях. О происшествии стало известно лишь сегодня.

«Машину отбросило на рельсы. Удар был такой силы, что у нашего автозака отлетело переднее колесо и в борту была большая пробоина. Я сильно ударился головой о решетку и повредил немного правый тазобедренный сустав. Ночью меня рвало, а врача-невропатолога в больнице в выходные нет, чтобы определить сотрясение мозга. Я не могу повернуть или отклонить голову — сразу больно. Видимо, защемило нерв или смещены шейные позвонки, мне нужно МРТ», — передала Юлия Шестун слова супруга.

Подсудимый также рассказал, что после ДТП конвойные не вызвали ему скорую помощь. В СИЗО же ему предложили пройти осмотр у дежурного офтальмолога. «Смысла к офтальмологу идти после ДТП нет, поэтому я и сказал, что утром на обходе скажу о самочувствии. Я говорил в СИЗО, что мне нужна помощь, но не офтальмолог. Если бы на месте аварии мне предложили скорую, я бы согласился на осмотр», — добавил Шестун.

Бывший глава Серпуховского района находится под арестом с июля 2018 года. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК). Шестун и его защита отрицают обвинения и считают уголовное преследование сфабрикованным.