Бастующих рабочих «Гродно Азот» заменят персоналом «Нафтана»

Белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» направил своих сотрудников на завод «Гродно Азот» для предотвращения сбоя в рабочем процессе. Об этом сообщает государственное агентство «БелТа».

«Мы уверены, что планы отдельных провокаторов и экстремистов на то, что ОАО «Гродно Азот» остановится, и рабочие останутся без зарплаты, не будут реализованы. Никому не удастся методами шантажа и запугивания разрушить производство и солидарность рабочих», — заявил глава «Нафтана» Андрей Сойко.

Ранее, как отмечает «БелТа», генеральный директор «Гродно Азота» Игорь Бобырь сообщил, что сотрудников, препятствующих функционированию предприятия, отстранят от работы. Он также рассказал, что на завод отправят рабочих с других предприятий.

Один из работников «Гродно Азота» записал видео, в котором рассказал об уходе с завода из-за задержаний и увольнений коллег.

«Это унижение. Так как наших ребят уволили с работы ни за что, нарушая все законодательства, я считаю, что мой долг присоединиться к этим ребятам. Я не хочу больше работать, обеспечивать, платить налоги, чтобы за эти мои деньги покупали снаряды, пули и все остальное, чтобы расстреливать мой народ», — поделился он.

26 октября забастовка началась на «Гродно-Азот», где одна из смен остановила работу цеха под лозунгом «Циклогексанон с народом!» и «За всех пострадавших!». В 7 утра у проходной собралось порядка 200 человек. Студенты и таксисты пришли поддержать работников предприятия. Около 7:30 утра начались задержания: полсотни человек отвезли в РОВД.

Также бастовать начали работники Минского тракторного завода, Минского завода колесных тягачей, Минского электротехнического завода, «Белкоммунмаша». По всей Беларуси не открылись магазины, кафе, парикмахерские, студенты также бастовали и проводили акции.

Оппозиция в Беларуси, как и обещала, начала общенациональную забастовку. Правящий страной с 1994 года Александр Лукашенко не выполнил ни одно из условий «Народного ультиматума», о котором объявила Светлана Тихановская: не инициировал расследование пыток задержанных демонстрантов, не освободил политических заключенных и не ушел в отставку.