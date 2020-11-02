В Беларуси против 231 человека возбудили уголовное дело об организации массовых беспорядков 

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело об организации и участии в массовых беспорядках (ч.1 ст.342 УК РБ). По нему проходит 231 человек, сообщает пресс-служба силовой структуры в своем телеграм-канале.

По версии следствия, подозреваемые участвовали в «несанкционированной акции» 1 ноября в Минске. Силовики отмечают, что участники протестного марша якобы повредили «объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел», а также помешали движению транспорта и работе организаций.

Белорусские силовики накануне задержали около 300 жителей Минска во время «Марша против террора». По оценкам СМИ, на него вышли около 20 тысяч человек. Задержания начались вскоре после начала акции; бойцы ОМОНа сделали несколько выстрелов в воздух и применили против демонстрантов светошумовые гранаты.

Ранее стало известно о задержании на белорусско-украинской границе анархиста и бывшего политзаключенного Игоря Олиневича, а также еще трех активистов — Дмитрия Резановича, Сергея Романова и Дмитрия Дубовского. В Госпогранкомитете заявили, что у мужчин якобы было с собой оружие. Олиневич успел связаться с родственниками и сообщить, что он стал фигурантом дела о террористическом акте (ст. 289 УК). Наказание по этой статье предполагает наказание от 10 лет до пожизненного заключения, либо расстрел.

Протесты в соседней республике начались вскоре после выборов президента страны. Демонстранты выступили против фальсификаций на выборах, мирные акции жестоко подавлялись силовиками. По подсчетам «Медиазоны», только в Минске за время протестов в августе — сентябре 2020 года правоохранители из различных структур нанесли увечья 1 376 протестующим и очевидцам событий. В конце октября генпрокурор Беларуси Андрей Швед сообщил, что с середины августа правоохранители возбудили более 650 уголовных дел.