Суд в Минске арестовал на 14 суток доцента лингвистического университета за участие в забастовке

Доцент кафедры итальянского языка Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина получила 14 суток ареста за участие в общенациональной забастовке белорусов, сообщает «Еврорадио».

Дулина счиается ведущим итальянистом в республике, на рассмотрении ее дела присутствовали представители посольства Италии в Беларуси, пишет издание KYKY. Доцент отказалась от защиты, признала вину и получила арест за повторное «нарушение установленного порядка проведения собрания» (ст. 23.34 КоАП РБ).

Дулина проработала в университете 28 лет, но 29 октября администрация вуза вызвала ее для того, чтобы «забрать трудовую книжку», сообщается в телеграм-канале Минского лингвистического университета.

Преподаватель МГЛУ вместе с коллегами поддержала национальную забастовку и не проводила занятия. 30 октября декан факультета романских языков разговаривал с Дулиной «на повышенных тонах», рассказывают студенты, а рядом дежурила милиция.

После этого Дулину задержали и доставили в изолятор на Окрестина.

Студенты МГЛУ участвовали в акциях протеста в Беларуси с начала кризиса, в том числе, выражали мирный протест в стенах вуза. Экс-ректор университета Наталья Баранова 4 сентября связалась с заместителем министра МВД, когда в МГЛУ приехал ОМОН и задержал студентов, исполнявших «Марсельезу» в холле альма-матер. Баранова попросила у чиновника отпустить студентов, им назначили штрафы. После этого Лукашенко сменил ректора МГЛУ, вуз возглавила декант факультета немецкого языка Наталья Лаптева.