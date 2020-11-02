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№ 121 от 2 ноября 2020

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Глава Роспотребнадзора: 90% российских туристов с заражением COVID-19 возвращаются из Турции

Общество27

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Большинство россиян, у которых выявили наличие коронавирусной инфекции после возвращения из других стран, прилетели из Турции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, из всех зафиксированных завозных случаев COVID-19 — больше 10 тысяч положительных тестов (90%) получили туристы, вернувшиеся из Турции. Попова добавила, что необходимо обсудить ситуацию и предложить определенные меры. 

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что Россия и Турция обсуждают возможность сокращения пассажирских авиарейсов между странами, учитывая завершение туристического сезона. Собеседник агентства отметил, что прежде всего решение может затронуть чартерное авиасообщение, и называл это «естественным процессом». 

Россия и Турция с 1 августа возобновили авиасообщение из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару, а с 10 августа открылись рейсы в Анталью, Даламан и Бодрум. 

Также Россия возобновила приостановленное из-за пандемии коронавируса авиасообщение Великобританией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Беларусью, Киргизией, Казахстаном, Южной Кореей и Мальдивами.

Теги:
sf, коронавирус, турция, авиасообщение
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