СМИ: в Татарстане задержали отчима убитого подростка, напавшего на полицейского с ножом

Кукморский районный суд Татарстана арестовал до 30 декабря 50-летнего Марата Замалиева — отчима 16-летнего подростка, который, по информации регионального МВД, 30 октября кинул в сторону полицейской парковки «бутылку, предположительно, с горючей смесью», и ранил одного из силовиков ножом. Об этом местному изданию «Реальное время» сообщили в прокуратуре Республики Татарстан.

В Кукморском районном суде «Новой газете» отказались комментировать эту информацию, сославшись на статью 161 УПК «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования».

Однако «Новая» обнаружила на сайте суда целых шесть судебных заседаний от 1 ноября, на которых рассматривались дела по статье о теракте (ст. 205 ч. 1). Пять подозреваемых, судя по информации суда, задержаны в рамках досудебного производства на 72 часа, а один — на неопределенный срок, по нему заседание уже состоялось, однако это дело также находится в рамках досудебного производства.

Фото: скриншот с сайта суда

В 2001 году Марата Замалиева приговорили к 14 годам лишения свободы — он обвинялся по делу о подрыве в 1999-м году трех магистральных газопроводов в Кировской области. Как тогда писал «Коммерсант», Замалиев был лидером группы и получил максимальный срок наказания среди всех соучастников преступления. Кроме того, Замалиева с другими фигурантами тогда связывали с боевиком Эмиром Хаттабом.

Ранее, по словам силовиков, стало известно, что 16-летний подросток в Татарстане бросил в сторону парковки коктейль Молотова и скрылся от погони полиции, после начал угрожать силовикам ножом и нанес ранение одному из них.

Силовики применили табельное оружие — выстрелили в нападавшего — в результате чего подросток скончался на месте от полученных ранений. Полицейского, которому, по версии силовиков, нанесли ранения ножом, госпитализировали и его жизни ничего не угрожает.

Издание Baza сообщало, что подросток, которого зовут Виталий Антипов, во время нападения кричал: «Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар». По данным интернет-издания, полицейские выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в нападавшего.