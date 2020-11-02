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№ 121 от 2 ноября 2020

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Почти треть американцев досрочно проголосовали на выборах президента США 

Общество3

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Более 94 миллионов американских граждан досрочно проголосовали на всеобщих выборах в стране. Такую статистику приводит портал United States Elections Project.

Лично на избирательные участки пришли более 34 миллионов жителей страны, остальные — почти 60 миллионов избирателей — решили проголосовать по почте. Лидером по числу досрочно проголосовавших стал штат Калифорния: там свой голос отдали более 11 миллионов человек. Следом идут Техас (более 9 миллионов проголосовавших) и Флорида (более 8,5 миллиона). В штате Нью-Йорк проголосовали более 3 миллионов человек.

Всеобщие выборы состоятся в США уже 3 ноября. Американским гражданам предстоит выбрать президента страны, вице-президента, 35 сенаторов и членов Палаты представителей. Кроме того, избирателям нужно будет определиться с 13 губернаторами штатов и территорий.

Главными претендентами на пост президента страны считаются кандидат от Демократической партии Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, которого выдвинули республиканцы. Согласно последним опросам, результаты которых публикует CNN, за Байдена готовы проголосовать 52% американцев, а за Трампа — 42%.

Явка на досрочные выборы превысила 50% от общего числа избирателей по сравнению с 2016 годом. Популярность досрочного голосования и голосования по почте социологи объясняют сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Напомним, что действующий президент ранее неоднократно выступал против голосования по почте, делая заявления о том, что оно является «объектом мошенничества».

Теги:
sn, трамп, сша, выборы
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