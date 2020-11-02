Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

только на сайте

Залоговые аукционы. Начало. Отрывок из новой книги Михаила Зыгаря «Все свободны»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 121 от 2 ноября 2020

Читать номер

В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова 

Общество1 634

1 634
 

В подмосковной Истре неизвестные застрелили из арбалета бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называют «колбасным королем». Об убийстве жителя Подмосковья сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, а ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о Маругове.

«Ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — сообщили в СК. Силовики имя убитого не называют.

Женщине, которая находилась вместе с погибшим, удалось освободиться и сбежать: она и рассказала правоохранителям о случившемся. Позже в одной их деревень Истринского городского округа полицейские нашли и машину преступников.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».

Теги:
sn, убийство, предприниматели , колбаса

Стороны конфликта в НКР сообщили о боях на армяно-азербайджанской границе

Политика2 359

2 359
 

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что подразделения армянских вооруженных сил атаковали участок армяно-азербайджанской государственной границы в Зангиланском районе.

«В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении», — рапортовали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уверили, что сбили армянский штурмовик Су-25, «атаковавший позиции с воздуха».

О том, что бои шли на границе стран, подтвердило и Минобороны Армении: по словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, армия Азербайджана продолжала «наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам», а на юго-восточном направлении приблизила бронетехнику к линии фронта.

 

В результате этих действий, как рапортовал Ереван, «из строя выведен один танк противника, остальные отступили».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

С обеих сторон погибли сотни мирных жителей. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает. Президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.

Теги:
нагорный карабах, азербайджан, армения
Больше интересного в вашей ленте
О чем говорит беспорядок на балконе и в квартире (психологическое наблюдение)
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Радостный Даниил Квят после гонки в Имоле
Вы будете видеть меньше такого
Мама из Екатеринбурга рисует смешные комиксы про свою семью, а помогает ей робот пылесос Алехандро и посудомойка Белла
Вы будете видеть меньше такого
Внезапно огромная библиотека советских мультиков изчезла из Youtube: рассказываю, почему
Вы будете видеть меньше такого
Худым здесь не место. Самые известные модели плюс-сайз.
Вы будете видеть меньше такого
Любопытства ради решил узнать, сколько сейчас стоят новые грузовики Урал. Цены и фото с сайта официальных дилеров
Вы будете видеть меньше такого
Забытое упражнение из 19-го века: как сделать свою руку стальной
Вы будете видеть меньше такого
Салат Граф: красивее и вкуснее Оливье
Вы будете видеть меньше такого
Как быстро уснуть, если вы проснулись среди ночи
Вы будете видеть меньше такого
История одного некрасивого обмана
Вы будете видеть меньше такого
Топовый Huawei P40 Pro приятно подешевел - отличный флагман по адекватной цене
Вы будете видеть меньше такого
Какой самый короткий перегон метро в Москве. И чем он интересен?
Вы будете видеть меньше такого
Авиационные байки. Посадку разрешили
Вы будете видеть меньше такого
Казахстан позволит вернуться гражданам Таджикистана на родину
Вы будете видеть меньше такого
Все в восторге от прорыва Квята в Имоле. А что думает Марко?
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Выбери рисунок и узнай, что с тобой будет через 5 лет
Вы будете видеть меньше такого
Нашел место, где время застыло в 80-х, и о нем не знают поисковики!
Вы будете видеть меньше такого
Вильфанд рассказал о погоде предстоящей зимой
Вы будете видеть меньше такого
Американцы построили крупный завод в России. А нужно ли нам это?
Вы будете видеть меньше такого
Большой потенциал скромного гаджета: планшет Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera