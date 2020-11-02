В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова 

В подмосковной Истре неизвестные застрелили из арбалета бывшего владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого называют «колбасным королем». Об убийстве жителя Подмосковья сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, а ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о Маругове.

«Ночью несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме», — сообщили в СК. Силовики имя убитого не называют.

Женщине, которая находилась вместе с погибшим, удалось освободиться и сбежать: она и рассказала правоохранителям о случившемся. Позже в одной их деревень Истринского городского округа полицейские нашли и машину преступников.

Маругову принадлежали «Мясная империя» и завод «Озерецкие колбасы». Кроме того, он был владельцем компаний «Строй-проект» и «СК Теплосеть».