Стороны конфликта в НКР сообщили о боях на армяно-азербайджанской границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что подразделения армянских вооруженных сил атаковали участок армяно-азербайджанской государственной границы в Зангиланском районе.

«В ходе боев противник, потеряв до 30 военнослужащих в живой силе, был вынужден отступить на территорию Армении», — рапортовали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уверили, что сбили армянский штурмовик Су-25, «атаковавший позиции с воздуха».

О том, что бои шли на границе стран, подтвердило и Минобороны Армении: по словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, армия Азербайджана продолжала «наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам», а на юго-восточном направлении приблизила бронетехнику к линии фронта.

В результате этих действий, как рапортовал Ереван, «из строя выведен один танк противника, остальные отступили».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

С обеих сторон погибли сотни мирных жителей. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает. Президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.