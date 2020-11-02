В России выявили еще 18 257 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки российские врачи выявили коронавирус еще у 18 257 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последний день зафиксировали 4796 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 923, в Подмосковье — 556. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших — Нижегородская (+389) и Архангельская области (+ 378).

Еще 238 пациентов с коронавирусом скончались за последние сутки. Из них 53 — в Москве, 11 — в Ростовской области, 10 — в Подмосковье. Общее число умерших непосредственно от COVID-19 c марта выросло до 28 473.

Накануне в стране был зарегистрирован рекорд по числу ежедневно выявляемых случаев COVID-19 — 18 665. Более 18 тысяч случаев в России выявляют уже четвертый день. Рост числа заболевших фиксируют и в других странах: на фоне ухудшения ситуации Великобритания, Германия, Франция и Бельгия вновь ввели карантин.