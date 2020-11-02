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№ 121 от 2 ноября 2020

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В России выявили еще 18 257 случаев заражения коронавирусом

Общество191

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За последние сутки российские врачи выявили коронавирус еще у 18 257 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

В Москве за последний день зафиксировали 4796 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 923, в Подмосковье — 556. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших — Нижегородская (+389) и Архангельская области (+ 378). 

Еще 238 пациентов с коронавирусом скончались за последние сутки. Из них 53 — в Москве, 11 — в Ростовской области, 10 — в Подмосковье. Общее число умерших непосредственно от COVID-19 c марта выросло до 28 473.

Накануне в стране был зарегистрирован рекорд по числу ежедневно выявляемых случаев COVID-19 — 18 665. Более 18 тысяч случаев в России выявляют уже четвертый день. Рост числа заболевших фиксируют и в других странах: на фоне ухудшения ситуации Великобритания, Германия, Франция и Бельгия вновь ввели карантин. 

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Теги:
sn, коронавирус, пандемия, россия

Евро впервые с декабря 2014 поднялся выше 93,7 рублей. Доллар преодолел отметку в 80 рублей впервые с марта 2020

Экономика552

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Биржевой курс доллара на открытии торгов превысил 80 рублей впервые с 30 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи по состоянию на 10:03.

Скрин с сайта Московской биржи

В последний раз доллар стоил дороже 80 рублей 30 марта 2020 года — тогда его курс поднимался выше 80,38 рублей.

Евро, по данным биржи, обновил максимум с декабря 2014 и поднялся выше 93,7 рубля. В последний раз эта валюта стоила дороже 16 декабря 2014 года, тогда ее курс на поднимался выше 100 рублей.

Скрин с сайта Московской биржи

Рубль дешевеет к мировым валютам на фоне снижения цен на нефть — стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:31 по московскому времени составила 36,55 долларов за баррель, что на 1,39 доллара (или 3,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Нефть марки WTI торгуется на уровне 34,34 доллара за баррель (–4,051%).

По данным аналитиков ITI Capital, на фондовые рынки и цены на нефть влияют в том числе новости, касающиеся ограничительных мер из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом в странах Европы. Также на рынки влияют приближающиеся выборы президента США, которые пройдут уже 3 ноября.

В Кремле ранее заявляли, что не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления.

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Теги:
ng, курс доллара, евро
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