В Красноярском крае запретили Wi-Fi в торговых центрах для борьбы с COVID-19

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указы о мерах предотвращения распространения COVID-19. В списке новых мер значится запрет к доступу в интернет через Wi-Fi в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба региона.

«В торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к сети Интернет через беспроводной Wi-Fi. Помимо этого, дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без сопровождения родителей», — говорится в сообщении.

Помимо этого с завтрашнего дня в кафе и ресторанах вводится запрет на проведение семейных торжеств — нельзя будет проводить свадьбы и юбилеи. Для работы общепита продолжит действовать правило социальной дистанции − расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, если это невозможно сделать, то будет необходимо поставить перегородки.

Все спортивные мероприятия будут проходить без присутствия зрителей, а объекты спорта, помимо частных и федеральных, временно приостановят оказание услуг населению, однако спортивные секции продолжат работать «при соблюдении эпидемиологических требований Роспотребнадзора».

Красноярский край входит в топ-10 регионов России по числу новых случаев заражения COVID-19 — 1 ноября в крае зарегистрировали 296 новых случаев инфицирования коронавирусом. Максимум за все время пандемии выявили 20 мая — тогда в крае зафиксировали 504 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии там выявили 26 741 случав COVID, умерли 676 человек.

В других регионах также вводятся ограничения в целях борьбы с распространением коронавируса. Так, в Московской области со 2 ноября ввели режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан.