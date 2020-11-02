Эдвард Сноуден сообщил о подаче заявления на двойное российско-американское гражданство

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден сообщил, что подает заявление на двойное — российско-американское — гражданство. Об этом он написал в своем твиттере.

«После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российско-американского гражданства», — заявил он.

Сноуден подчеркнул, что он и его жена «останутся американцами» и будут воспитывать сына «со всеми ценностями Америки», включая «свободу высказывать свое мнение». «И я с нетерпением жду того дня, когда я смогу вернуться в США, чтобы вся наша семья воссоединилась», — добавил он.

Ранее адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Анатолий Кучерена сообщил о том, что Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России — законодательство России, согласно которому менять документ о виде на жительство надо в 14, 20 и 45 лет, а также при смене фамилии или порче документа, позволили ему это сделать, сообщил тогда адвокат.

Сноуден проживает в России с 2013 года. В США ему предъявили обвинения в разглашении секретной информации о программах слежки АНБ за гражданами США и других стран. Сообщалось, что Сноуден получил доступ к около 1,7 млн секретных документов, которые передал журналистам. В 2015 году сбор телефонных данных был признан незаконным. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Еще во время предвыборной кампании в 2016 году президент США Дональд Трамп назвал Сноудена «шпионом» и призывал Россию экстрадировать его. В 2016 году Сноуден заявил, что готов вернуться в США при условии «справедливого судебного разбирательства» и просил президента Барака Обаму о помиловании.