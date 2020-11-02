На нефтяной шахте в Ухте произошел пожар. Двоих горняков ищут спасатели

На нефтяной шахте предприятия «Яреганефть» (дочки ЛУКОЙЛа) в Республике Коми ночью произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛа.

В это время под землей находились 82 человека: горняки и сотрудники подрядной организации «Нефтегазмаш». 80 из них удалось сразу вывести на поверхность, МЧС продолжает поиски двоих.

В пресс-службе добавили, что пожар произошел в одном из строящихся уклонных блоков нефтешахты №3, из-за короткого замыкания во время буровых работ. Прокуратура республики начала проверку случившегося.

«Яреганефть» — единственное в Коми предприятие, ведущее нефтедобычу шахтным способом. Последний крупный инцидент на нем произошёл год назад, когда в одной из шахт возник пожар при сходных обстоятельствах. Под землей тогда находились 45 человек , двоих из которых не смогли спасти.