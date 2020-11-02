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№ 121 от 2 ноября 2020

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На нефтяной шахте в Ухте произошел пожар. Двоих горняков ищут спасатели

Общество1

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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На нефтяной шахте предприятия «Яреганефть» (дочки ЛУКОЙЛа) в Республике Коми ночью произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛа.

В это время под землей находились 82 человека: горняки и сотрудники подрядной организации «Нефтегазмаш». 80 из них удалось сразу вывести на поверхность, МЧС продолжает поиски двоих. 

В пресс-службе добавили, что пожар произошел в одном из строящихся уклонных блоков нефтешахты №3, из-за короткого замыкания во время буровых работ. Прокуратура республики начала проверку случившегося.

«Яреганефть» — единственное в Коми предприятие, ведущее нефтедобычу шахтным способом. Последний крупный инцидент на нем произошёл год назад, когда в одной из шахт возник пожар при сходных обстоятельствах. Под землей тогда находились 45 человек , двоих из которых не смогли спасти. 

Теги:
ng, нефть, пожары

Лидер оппозиционной партии Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы. В стране состоится второй тур

Политика104

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Лидер оппозиционной «Партии действия и солидарности», бывший премьер-министр Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы — она набрала 35,96% голосов избирателей, следует из данных ЦИК страны после подсчета 99,67% протоколов. У действующего президента Игоря Додона 32,74% голосов. 

Следом идет лидер «Нашей Партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый — он набрал 16,94% голосов. За ним следует кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова, которая заручилась поддержкой 6,52% избирателей.

По данным ЦИК, явка на выборах президента составила 42,76% — Центризбирком признал голосование состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. На пост главы государства претендовали 8 человек.

Никто из кандидатов на президентских выборах не набрал большинства (50% плюс один голос) голосов. Для избрания президента понадобится второй тур, который, согласно законодательству страны, должен состояться 15 ноября.

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Додон, поддерживаемый «Партией Социалистов», занимает пост президента Молдовы с 2016 года, до этого он занимал должность министра экономики и торговли страны и должность первого вице-премьера. Он считается сторонником тесных связей с Россией, ранее в его поддержку во время политического кризиса в странее в 2019 году высказывался президент России Владимир Путин.

Санду, сторонница евроинтеграции, в 2012–2015 годах занимала пост министра просвещения, а с июня по ноябрь 2019 года она была премьер-министром Молдовы.

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Теги:
ng, выборы, молдавия
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