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№ 121 от 2 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 2 ноября. Коротко
Общество1 144
Наталья Глуховакорреспондент
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- Лидер оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на выборах президента Молдовы с 35,94% голосов, у действующего президента страны Игоря Додона 32,75% голосов, следует из данных ЦИК после подсчета 99,63% протоколов. Далее идет лидер «Нашей Партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый — 16,94% голосов. Для избрания президента понадобится второй тур, так как никто не набрал большинство (50% плюс один) голосов. Он должен состояться 15 ноября.
- Число задержанных на акциях протеста 1 ноября в Беларуси к 08:00 составило 308 человек, сообщает правозащитный центр «Весна». Больше всего задержанных в Минске. Задержания были в Могилеве, Гродно, Бресте, Жодишкахи и Осиповичах. Во время «Маршей против террора» силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и стреляли в воздух. В минском ГУВД это объяснили стремлением «пресечь нарушение закона».
- Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден опережает кандидата от республиканской партии Дональда Трампа в четырех ключевых штатах — Пенсильвании, Флориде, Аризоне и в Висконсине, следует из данных опроса NYT и Siena College. Согласно отчету The Cook Political Report, ключевыми штатами являются Техас, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Огайо и Айова; в Пенсильвании, Аризоне, Неваде, Висконсине, Миннесоте, Мичигане и Нью-Гэмпшире ситуация «является неопределенной».
- В Москве за сутки от COVID-19 умерли 53 человека с COVID-19. Общее число умерших в столице с начала пандемии достигло 6 873 человек. В МВД столицы заявили, что полиция столицы с 16 октября составила более 14,5 тыс. протоколов «за нарушение перчаточно-масочного режима», а в Подмосковье с 2 ноября вступил в силу режим самоизоляции для пожилых граждан.
- В Германии до конца месяца вступил в силу режим локдауна для борьбы с распространением COVID-19. Карантин также введен во Франции, в Великобритании, Бельгии и Португалии.
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