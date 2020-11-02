«Медиазона»: следствие неверно идентифицировало главных фигурантов дела об убийстве Немцова

Следствие установило, однако полностью проигнорировало нескольких важных свидетелей и возможных соучастников убийства политика Бориса Немцова. Это следует из материала «Медиазоны» и Scanner Project, которые спустя пять лет после убийства политика на Большом Москворецком мосту вновь изучили все материалы дела и информацию о нем.

Часть проанализированных данных связана в том числе с сенатором от Чечни Сулейманом Геремеевым, родственником одного их предполагаемых организаторов убийства Немцова, и с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым — одним из самых близких людей к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Один из тех, кто не оказался в поле зрения следствия, — Асланбек Хатаев. Он, согласно данным «Медиазоны», вел переговоры с теми, кому предъявили официальные обвинения, — с Заудом Дадаевым, Темирланом Эскерхановым и Русланом Мухудиновым.

Хатаев также бронировал совместные билеты с Русланом Геремеевым — человеком, которому, как пишет «Медиазона», СК готовился предъявить обвинение, но не сделал этого. Билеты предназначались для перелета из Москвы в Грозный на следующий день после убийства оппозиционного политика.

Адвокаты, представлявшие интересы дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой, во время суда ходатайствовали о вызове на допрос Асланбека Хатаева. Суд это требование отклонил.

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Еще один человек, на которого обращает внимание «Медиазона», — Абдул Эльмурзаев. Это водитель автомобиля, который приезжал в отель «Рэдиссон Славянская» (его фигуранты дела часто использовали для своих встреч) одновременно с машиной, зарегистрированной на Руслана Мухудинова. В ней Мухудинов возил одного из возможных соучастников убийства — Руслана Геремеева.

В материалах дела нет данных, был ли допрошен Эльмурзаев. Однако известно, что СК запросил биллинг его телефона, но, как отмечает «Медиазона», не стал анализировать полученные данные.

Еще один человек, детали которого рассказываются в исследовании, — Артур Геремеев — родственник и еще один водитель Руслана Геремеева. Как пишет «Медиазона», Артур Геремеев прилетал из Грозного 20 декабря 2014 года вместе с одним из убийц Немцова Зауром Дадаевым. Глава следственной группы по делу Немцова генерал Николай Тутевич хотел допросить Артура Геремеева:

к нему по месту регистрации в Чечне поехал следователь Камашев, однако допрос не состоялся, так как «дверь в домовладение никто не открыл».

Следствие, как обнаружила «Медиазона», также не запрашивало данные об одних из ключевых точек, где часто виделись фигуранты дела — это «Президент-отель» и ЖК «Эдельвейс», где некоторое время жил Асланбек Хатаев.

Политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в сотне метрах от Кремля. В 2017 году виновными признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.