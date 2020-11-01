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№ 120 от 30 октября 2020

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В реке близ села Колва в Республике Коми обнаружили нефтепродукты после аварии на «Лукойле»

Общество19

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

19
 

В реке Колва близ одноименного села в Республике Коми обнаружено трехкратное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов. Об этом сообщает экологическая организация «Комитет спасения Печоры» со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Замеры производились на посту в себе Колва. 17 октября нефтеразлив произошел выше по течению реки на территории Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе. Произошла разгерметизация недействующего нефтепровода
ЛУКОЙЛ-Коми, однако уже через 10 дней пресс-служба компании заявила, что разлив ликвидирован.

По официальной информации, на поверхности оказалось менее тонны нефти. Роспотребнадзор ранее сообщал, что боновые заграждения остановили ее выше села.

В связи с получением опровергающей это информации, Комитет спасения Печоры пожаловался в региональное Минприроды на нарушение прав жителей на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Муниципалитет также обратился в республиканскую прокуратуру.

Нефтеразливы на законсервированных трубопроводах происходят в республике регулярно. Несколько лет назад активисты требовали провести в регионе референдум по вопросу понуждения ЛУКОЙЛа к замене всех старых труб. Однако региональные власти инициативу заблокировали.

Теги:
лукойл, коми, nt

«Яндекс» начал публиковать статистику запросов о потере обоняния при COVID-19

Общество1 229

1 229
 

«Яндекс» раскрыл динамику роста поисковых запросов о потере обоняния — одном из распространенных симптомов коронавируса. Она опубликована на специальной странице, где ведется учет развития пандемии: «Коронавирус: статистика». 

Скриншот динамики запросов по Москве. 

График показывает, как рост запросов о нарушении обоняния (например, «не чувствую запахи причины») происходит параллельно увеличения числа новых заболевших на 1 млн населения. В компании уточнили, что оба показателя приводятся в среднем за пять дней, есть данные в целом по России и отдельно — по Москве.  

Скриншот динамики запросов по всей России, кроме Москвы. 

«Яндекс» отмечает, что между показателем запросов и числом заражений связь очень опосредованная, так как есть множество факторов, влияющих на поведение пользователей. С одной стороны, освещение в новостях и слухи могут поднимать рост числа запросов, с другой — знание симптомов снижает потребность в их поиске в интернете. Из-за этого компания призвала с большой осторожностью судить по запросам о динамике распространения COVID-19 и росте числа заболевших. 

За последние сутки в России выявили 18 665 новых случаев заражения COVID-19, рекордные с начала пандемии. В октябре зафиксирован также самый быстрый прирост числа заразившихся. За неделю в России 2 185 человек умерли от коронавируса, это стало максимумом за пандемию. Всего по стране от инфекции скончались 28 235 человек, из них 235 — за последние сутки. 

Елизавета Минаева

Теги:
статистика, коронавирус, яндекс, em
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