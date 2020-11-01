В реке близ села Колва в Республике Коми обнаружили нефтепродукты после аварии на «Лукойле»

В реке Колва близ одноименного села в Республике Коми обнаружено трехкратное превышение допустимой концентрации нефтепродуктов. Об этом сообщает экологическая организация «Комитет спасения Печоры» со ссылкой на республиканский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Замеры производились на посту в себе Колва. 17 октября нефтеразлив произошел выше по течению реки на территории Харьягинского месторождения в Ненецком автономном округе. Произошла разгерметизация недействующего нефтепровода

ЛУКОЙЛ-Коми, однако уже через 10 дней пресс-служба компании заявила, что разлив ликвидирован.

По официальной информации, на поверхности оказалось менее тонны нефти. Роспотребнадзор ранее сообщал, что боновые заграждения остановили ее выше села.

В связи с получением опровергающей это информации, Комитет спасения Печоры пожаловался в региональное Минприроды на нарушение прав жителей на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Муниципалитет также обратился в республиканскую прокуратуру.

Нефтеразливы на законсервированных трубопроводах происходят в республике регулярно. Несколько лет назад активисты требовали провести в регионе референдум по вопросу понуждения ЛУКОЙЛа к замене всех старых труб. Однако региональные власти инициативу заблокировали.