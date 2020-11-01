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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
ЦИК Грузии сообщил о победе правящей партии на парламентских выборах. Сторонники оппозиции вышли на улицы Тбилиси
Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» после обработки 99% протоколов набрала на парламентских выборах больше всех голосов — 48,1%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.
На втором месте — оппозиционный блок «Сила в единстве», который набрал 27,12% голосов. Всего в парламент проходят семь партий и два блока.
«Грузинская мечта» сможет сформировать правительство, так как у нее больше 40% голосов.
Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными и призвала граждан не признавать их результаты. «Пусть весь мир встанет на ноги, откажется признать результаты выборов, потребует их аннулирования», — сказал лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.
Сторонники оппозиции вышли на акцию протеста к зданию парлмента в Тбилиси. По данным Sputnik-Грузия, на проспекте Руставели находятся несколько тысяч человек.
Голосование на выборах в парламент Грузии прошло накануне. По данным ЦИК страны, явка составила 56,11%. Из 150 депутатов 120 избирались по партийным спискам, еще 30 — по мажоритарным округам. Тем, кто по спискам, было необходимо преодолеть барьер в 1%, последним же для прохода в парламент было нужно набрать свыше 50% голосов.
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