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№ 120 от 30 октября 2020

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«Яндекс» начал публиковать статистику запросов о потере обоняния при COVID-19

Общество4

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«Яндекс» раскрыл динамику роста поисковых запросов о потере обоняния — одном из распространенных симптомов коронавируса. Она опубликована на специальной странице, где ведется учет развития пандемии: «Коронавирус: статистика». 

Скриншот динамики запросов по Москве. 

График показывает, как рост запросов о нарушении обоняния (например, «не чувствую запахи причины») происходит параллельно увеличения числа новых заболевших на 1 млн населения. В компании уточнили, что оба показателя приводятся в среднем за пять дней, есть данные в целом по России и отдельно — по Москве.  

Скриншот динамики запросов по всей России, кроме Москвы. 

«Яндекс» отмечает, что между показателем запросов и числом заражений связь очень опосредованная, так как есть множество факторов, влияющих на поведение пользователей. С одной стороны, освещение в новостях и слухи могут поднимать рост числа запросов, с другой — знание симптомов снижает потребность в их поиске в интернете. Из-за этого компания призвала с большой осторожностью судить по запросам о динамике распространения COVID-19 и росте числа заболевших. 

За последние сутки в России выявили 18 665 новых случаев заражения COVID-19, рекордные с начала пандемии. В октябре зафиксирован также самый быстрый прирост числа заразившихся. За неделю в России 2 185 человек умерли от коронавируса, это стало максимумом за пандемию. Всего по стране от инфекции скончались 28 235 человек, из них 235 — за последние сутки. 

Елизавета Минаева

Теги:
статистика, коронавирус, яндекс, em
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