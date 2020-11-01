«Яндекс» начал публиковать статистику запросов о потере обоняния при COVID-19

«Яндекс» раскрыл динамику роста поисковых запросов о потере обоняния — одном из распространенных симптомов коронавируса. Она опубликована на специальной странице, где ведется учет развития пандемии: «Коронавирус: статистика».

Скриншот динамики запросов по Москве.

График показывает, как рост запросов о нарушении обоняния (например, «не чувствую запахи причины») происходит параллельно увеличения числа новых заболевших на 1 млн населения. В компании уточнили, что оба показателя приводятся в среднем за пять дней, есть данные в целом по России и отдельно — по Москве.

Скриншот динамики запросов по всей России, кроме Москвы.

«Яндекс» отмечает, что между показателем запросов и числом заражений связь очень опосредованная, так как есть множество факторов, влияющих на поведение пользователей. С одной стороны, освещение в новостях и слухи могут поднимать рост числа запросов, с другой — знание симптомов снижает потребность в их поиске в интернете. Из-за этого компания призвала с большой осторожностью судить по запросам о динамике распространения COVID-19 и росте числа заболевших.

За последние сутки в России выявили 18 665 новых случаев заражения COVID-19, рекордные с начала пандемии. В октябре зафиксирован также самый быстрый прирост числа заразившихся. За неделю в России 2 185 человек умерли от коронавируса, это стало максимумом за пандемию. Всего по стране от инфекции скончались 28 235 человек, из них 235 — за последние сутки.

Елизавета Минаева