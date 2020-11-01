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№ 120 от 30 октября 2020

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Минобороны Армении опубликовало видео допроса еще одного пленного сирийца

Политика2

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Минобороны Армении сообщило, что подразделения армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики взяли в плен еще одного сирийского наемника, который участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опубликовала у себя в фейсбуке кадры его допроса.

По словам Степанян, пленного зовут Юсуф Алаабет ал Хаджи, он родился в 1988 году, женат, у него пять детей. Он рассказал, что ему обещали платить 2 тысяч долларов в месяц за участие в военных действиях и еще 100 — «за каждую отрезанную голову "кафира"». 

Ранее минобороны Армении опубликовало видео допроса гражданина Сирии Мехреда Мухаммада Альшхера. Как сообщило армянское оборонное ведомство, он тоже воевал в Карабахе на стороне Азербайджана в качестве наемника. 

Россия и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — неоднократно заявляли, что располагают данными о наличии иностранных боевиков в регионе Нагорного Карабаха, в том числе террористов. The Washington Post писала о гибели 50 сирийских наемников в Карабахе. По данным «Новой газеты», с начала боестолкновений погибли около 200 сирийских боевиков. Сирийское агентство North Press Agency на этой неделе сообщало о гибели в Карабахе командиров сирийской оппозиционной бригады «Хамза», действующей при поддержке Турции. 

Обострение конфликта в Нагорном Карабаже между Арменией и Азербайджаном продолжается уже больше месяца. С обеих сторон погибли сотни мирных жителей. Ереван сообщал, что с его стороны погибли более тысячи военных. Азербайджан информацию о потерях не разглашает. Президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек. 

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Теги:
пленные, нагорный карабах, em
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