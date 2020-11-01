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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 50 человек
Количество жертв землетрясения в Измире, на западе Турции, превысило 50 человек. Об этом пишет турецкое информационное агентство Анадолу со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Коджу.
Он сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших. Из них выписали 682 человека, 214 — еще находятся в больницах, трое из них в критическом состоянии.
Спасатели вторые сутки проводят поиски выживших среди остатков восьми обвалившихся домов. Одним из последних был спасен 77-летний мужчина, проведший в завалах 33 часа.
На утро 1 ноября после землетрясения магнитудой 6,6 баллов последовало 812 афтершоков (повторных толчков), 40 из которых свыше 4 баллов по шкале Рихтера.
Землетрясение магнитудой 6,6 прогремело в пятницу 30 октября на западе Турции, эпицентр располагался в провинции Измир. Было разрушено около 20 зданий. Глава Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования родным и близким жертв катастрофы, заявив о готовности к оказанию помощи.
Елизавета Минаева
Теги:землетрясение, турция
В Минске начался «Марш против террора». Силовики задерживают протестующих
В Минске протестующие вышли на «Марш против террора». Колонна идет вдоль проспекта Независимости в сторону метро «Московская», сообщает Tut.by.
По оценке «Радио Cвобода», в акции участвуют несколько тысяч человек. Спустя некоторое время после начала акции силовики стали массово задерживать протестующих, пишет «МБХ медиа».
Напротив завода «Луч» остановилась машина ГАИ, которая не пропускает автомобили по проспекту Независимости в сторону «Востока». Из автомобиля ГАИ раздавалось предупреждение, адресованное протестующим, чтобы они покинули проезжую часть. Проспект от улицы Волгоградской в направлении центра города перекрыли.
Очевидцы перед акцией сообщили «Интерфаксу», что заметили на проспекте Победителей колонну из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше.
Протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборах, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Силовики жестко разгоняют протесты и задерживают участников акций. Генпрокурор Беларуси Андрей Швед 29 октября сообщил о 657 уголовных делах, возбужденных с начала протестов.
Лукашенко в пятницу предупредил протестующих о жестких действиях силовиков. При этом он заявил, что они должны действовать «красиво, чтобы комар носа не подточил».
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