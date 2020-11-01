Число погибших из-за землетрясения в Турции превысило 50 человек

Количество жертв землетрясения в Измире, на западе Турции, превысило 50 человек. Об этом пишет турецкое информационное агентство Анадолу со ссылкой на министра здравоохранения Фахреттина Коджу.

Он сообщил, что в больницы были доставлены 896 пострадавших. Из них выписали 682 человека, 214 — еще находятся в больницах, трое из них в критическом состоянии.

Спасатели вторые сутки проводят поиски выживших среди остатков восьми обвалившихся домов. Одним из последних был спасен 77-летний мужчина, проведший в завалах 33 часа.

На утро 1 ноября после землетрясения магнитудой 6,6 баллов последовало 812 афтершоков (повторных толчков), 40 из которых свыше 4 баллов по шкале Рихтера.

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Землетрясение магнитудой 6,6 прогремело в пятницу 30 октября на западе Турции, эпицентр располагался в провинции Измир. Было разрушено около 20 зданий. Глава Турции Реджеп Эрдоган выразил соболезнования родным и близким жертв катастрофы, заявив о готовности к оказанию помощи.

Елизавета Минаева