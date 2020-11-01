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№ 120 от 30 октября 2020

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В Минске начался «Марш против террора». Силовики задерживают протестующих

Общество1 176

1 176
 

В Минске протестующие вышли на «Марш против террора». Колонна идет вдоль проспекта Независимости в сторону метро «Московская», сообщает Tut.by. 

По оценке «Радио Cвобода» на начало акции, в ней участвуют несколько тысяч человек. В 14:59 «Наша Нива» сообщила о 20 тысячах демонстрантов. Спустя некоторое время после начала акции силовики стали массово задерживать протестующих, пишет «МБХ медиа». ТАСС уточняет, что на проспекте Независимости ОМОН несколько раз выстрелил в воздух. 

Напротив завода «Луч» остановилась машина ГАИ, которая не пропускает автомобили по проспекту Независимости в сторону «Востока». Из автомобиля ГАИ раздавалось предупреждение, адресованное протестующим, чтобы они покинули проезжую часть. Проспект от улицы Волгоградской в направлении центра города перекрыли.

Очевидцы перед акцией сообщили «Интерфаксу», что заметили на проспекте Победителей колонну из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше. 

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборах, на которых, как утверждает ЦИК страны, Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Силовики жестко разгоняют протесты и задерживают участников акций. Генпрокурор Беларуси Андрей Швед 29 октября сообщил о 657 уголовных делах, возбужденных с начала протестов.

Лукашенко в пятницу предупредил протестующих о жестких действиях силовиков. При этом он заявил, что они должны действовать «красиво, чтобы комар носа не подточил».

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Теги:
em, задержания, протесты, минск, беларусь
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