«Надо попробовать заставить съесть миску с собачьей едой»: проректор питерского медуниверситета посоветовал, как проверить способности абитуриентов

Проректор Первого Санкт-Петербургского государственного меуниверситета им. акад. И.П. Павлова Андрей Яременко в интервью вузовской газете «Пульс» заявил, что для того, чтобы понять, сможет ли абитуриент учиться в вузе, его надо заставить выучить 30 страниц из романа «Война и мир» и попробовать заставить его съесть еду для собак.

«Вы берете "Войну и мир", открываете наугад на середине, даете в девять вечера это вашему ребенку для того, чтобы с утра он наизусть ответил вам 30 страниц текста. Это первое. Второе. Поставьте собачью миску с собачьей едой и скажите, что надо попробовать заставить себя это съесть. Если вы получите и то, и другое, то из вашего ребенка получится прекрасный студент», — сказал он.

Помимо этого, Яременко рассказал, как попросил коменданта университетского двора дать студенту, забравшемуся на крышу, чтобы сделать селфи, лопату, и сказал ему вскопать газон: «Совсем недавно захожу во двор главного корпуса. Смотрю, стоят две студентки и смотрят наверх – на пожарную лестницу. Там, на самой крыше студент делает селфи. Говорю: "Спускайся сюда, невезучий". Нашел коменданта двора: "Дайте, пожалуйста, молодому человеку лопату и газон, который он сегодня вскопает"».

Позже в своем инстаграме Яременко объяснил, что говорил с иронией: «Я искренне надеялся, что вы увидите за собачками и кормом чувство брезгливости, невозможное для профессии врача, а за "Войной и миром" — необходимость запоминания большого объема информации. А еще — улыбнетесь, ведь среди врачей огромное количество талантливых людей».

Согласно информации на сайте университета, Яременко — директор клиники челюстно-лицевой хирургии и заведущий одноименной кафедрой. Должность проректора он занимает с 2013 года.