В Мадриде задержали более 30 человек на акциях против ограничений, введенных из-за распространения COVID-19

В Мадриде в ходе акций против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, задержали 32 человек, сообщает La Vanguardia.

Трое полицейских в ходе протестов в испанской столице пострадали. Протестующие сжигали мусорные контейнеры и строили баррикады. На площади Пуэрта-дель-Соль прошла демонстрация под лозунгом: «Мы выходим на улицу, люди устали».

Протесты состоялись и в других испанских городах. В Логроньо они прошли днем в субботу. Там беспорядки устроили около 150 радикалов. Они сожгли мусорные контейнеры, забросали камнями полицию и перекрыли движение рядом с представительством правительства и исполнительного штаба. Были задержаны шесть человек, пострадали семь полицейских.

В пятницу вечером акции прошли в Барселоне. Там были задержаны 14 человек, тридцать человек получили ранения. Семерых человек, задержали в Валенсии, восьмерых — в Сантандере, двоих — в Бургосе, семерых — в Хитоне. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

Из-за распространения коронавируса власти Испании на прошлой неделе ввели режим ЧС на территории всей страны, за исключением Канарских островов. С сегодняшнего дня на территории страны будет действовать комендантский час с 23:00 до 6:00. Региональные власти могут самостоятельно вводить и другие ограничения.

По данным университета Хопкинcа, в Испании зафиксировано 1 185 678 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю она находится на шестом месте после США, Индии, Бразилии, России и Франции. Скончались от COVID-19 в стране 35 878 человек.

Акции против ограничений, введенных из-за пандемии, проходят и в ряде итальянских городов. Там накануне выявили максимальные 31 758 новых случаев заражения. Всего за время пандемии в Италии заразились коронавирусом 679 430 человек, скончались от COVID-19 — 38 618. Власти страны из-за распространения инфекции закрыли все кинотеатры, театры, спортивные залы и бассейны. Ресторанам и барам разрешено работать до 18:00.