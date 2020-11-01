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№ 120 от 30 октября 2020

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Суд назначил штраф кемеровскому блогеру за «негативную оценку Конституции»

Общество2

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Кемеровский районный суд назначил штраф размером 30 тысяч рублей блогеру Алексею Федорову за видео «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа». Постановление в картотеке суда обнаружило «МБХ медиа».

Суд признал блогера виновным в неуважении к Конституции (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Как говорится в документе, суд на основании экспертизы решил, что в записи «имеется негативная оценка Конституции», но «обоснования негативной оценки не имеется».

Федоров выложил ролик на своем YouTube-канале «Покос-Кузбасс» в середине июля. Сейчас запись уже удалена.

Блогер предоставил видео «МБХ медиа», на нем Федоров упоминает Конституцию четыре раза. Он заметил, что госСМИ называют протесты в Хабаровске из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала несогласованными: «Народ вышел на свой митинг. На тот митинг, который принадлежит ему — этому народу. Это его воля — выходить на митинги и говорить. И это написано даже в той продажной Конституции, которая у нас есть».

Также Федоров говорит о голосовании по поправкам к Конституции. «Ну куда 70% проголосовало, 65%? Да вы посмотрите на Хабаровск — какие 70%-65%? Никто не голосовал за эту Конституцию», — утверждает он.

Теги:
em, штрафы, кемеровская область

В России за сутки выявили рекордные с начала пандемии 18 665 новых случаев заражения COVID-19

Общество334

334
 

В России за последние сутки выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии, сообщает оперштаб. Общее число заразившихся по стране достигло 1 636 781.

В Москве прирост заболевших составил 5 261 (днем ранее — 4 952). В Петербурге коронавирусом заразились еще 896 человек, что стало рекордным суточным приростом за время пандемии. В Подмосковье зафиксировали 545 новых случаев (максимум с 21 июня, когда заболели 549 человек), в Нижегородской и Архангельской областях — 394 и 365 соответственно (рекордный прирост за все время).

Скончались за сутки от коронавируса 245 человек, это на 89 меньше, чем днем ранее. Общее число умерших от COVID-19 по стране достигло 28 235 человек. Выздоровели за время пандемии 1 225 673 пациента, из них 10 259 — за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции по стране вырос до 1,09. В Москве этот показатель увеличился до 1,15, что стало максимумом с середины октября, отмечает ТАСС. За неделю в России зафиксировали 2 185 смертей от коронавируса, это стало рекордом за пандемию.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в 20 российских регионах из-за ситуации с коронавирусом наблюдается нехватка медицинского кислорода. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 16 субъектах сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда зараженными COVID-19.

Теги:
коронавирус, россия, em
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