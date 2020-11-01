Суд назначил штраф кемеровскому блогеру за «негативную оценку Конституции»

Кемеровский районный суд назначил штраф размером 30 тысяч рублей блогеру Алексею Федорову за видео «Путинизм в отставку. Алексей Федоров: Самоорганизация народа». Постановление в картотеке суда обнаружило «МБХ медиа».

Суд признал блогера виновным в неуважении к Конституции (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). Как говорится в документе, суд на основании экспертизы решил, что в записи «имеется негативная оценка Конституции», но «обоснования негативной оценки не имеется».

Федоров выложил ролик на своем YouTube-канале «Покос-Кузбасс» в середине июля. Сейчас запись уже удалена.

Блогер предоставил видео «МБХ медиа», на нем Федоров упоминает Конституцию четыре раза. Он заметил, что госСМИ называют протесты в Хабаровске из-за ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала несогласованными: «Народ вышел на свой митинг. На тот митинг, который принадлежит ему — этому народу. Это его воля — выходить на митинги и говорить. И это написано даже в той продажной Конституции, которая у нас есть».

Также Федоров говорит о голосовании по поправкам к Конституции. «Ну куда 70% проголосовало, 65%? Да вы посмотрите на Хабаровск — какие 70%-65%? Никто не голосовал за эту Конституцию», — утверждает он.