В России за сутки выявили рекордные с начала пандемии 18 665 новых случаев заражения COVID-19

В России за последние сутки выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии, сообщает оперштаб. Общее число заразившихся по стране достигло 1 636 781.

В Москве прирост заболевших составил 5 261 (днем ранее — 4 952). В Петербурге коронавирусом заразились еще 896 человек, что стало рекордным суточным приростом за время пандемии. В Подмосковье зафиксировали 545 новых случаев (максимум с 21 июня, когда заболели 549 человек), в Нижегородской и Архангельской областях — 394 и 365 соответственно (рекордный прирост за все время).

Скончались за сутки от коронавируса 245 человек, это на 89 меньше, чем днем ранее. Общее число умерших от COVID-19 по стране достигло 28 235 человек. Выздоровели за время пандемии 1 225 673 пациента, из них 10 259 — за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции по стране вырос до 1,09. В Москве этот показатель увеличился до 1,15, что стало максимумом с середины октября, отмечает ТАСС. За неделю в России зафиксировали 2 185 смертей от коронавируса, это стало рекордом за пандемию.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в 20 российских регионах из-за ситуации с коронавирусом наблюдается нехватка медицинского кислорода. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 16 субъектах сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда зараженными COVID-19.