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№ 120 от 30 октября 2020

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В Молдове проходит голосование на президентских выборах

Политика3

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В Молдове проходит голосование на выборах президента. Оно началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и в 21:00 (22:00 мск), сообщает ЦИК страны.

Для голосования было открыто 2143 избирательных участка, в том числе 139 — за пределами страны. Из заграничных участков 17 — в России: четыре в Москве, три в Московской области, три в Санкт-Петербурге, по одному в Курске, Костроме, Липецке, Рязани, Сургуте, Сочи и Туле. Для голосования в России была приготовлена 71 тысяча бюллетеней.

На пост главы республики претендуют восемь кандидатов. Однако главные соперники — ориентированный на Россию действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Последняя обвиняет правительство в намерении сфальсифицировать выборы и заявляет о готовности к протестам.

Для победы на выборах одному из кандидатов надо набрать свыше 50% голосов. Согласно опросам, определится во втором туре, кто станет президентом Молдовы, борьбу за пост главы страны продолжат Санду и Додон.

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Теги:
em, выборы президента, молдова

В Квебеке мужчина в средневековой одежде напал на людей с холодным оружием. Два человека погибли

Общество721

721
 

В канадском Квебеке мужчина с холодным оружием напал на людей, два человека погибли, сообщает Radio Canada. 

Еще как минимум пять человек пострадали, уточняет CBC. Раненых доставили в больницу, характер травм у них различный.

Злоумышленник был одет в средневековую одежду. Его задержали около 1:00 по местному времени (09:00 мск) недалеко от Старого порта Квебека.

Radio Canada пишет, что речь идет о нескольких нападениях в разных районах Квебека, произошедших в субботу вечером. Однако CBC сообщает об одном нападении у здания Национального собрания Канады.

Мотивы злоумышленника пока не уточняются. Несмотря на его задержание, полиция просит местных жителей не покидать свои дома.

Несколько дней назад в Монреале полиция застрелила мужчину, который направлялся с ножом в сторону автомобиля правоохранителей. Одного полицейского, который был на месте произошедшего, тогда доставили в больницу в состоянии шока.

На этой неделе несколько нападений произошло во Франции в Ницце в результате атаки близ церкви Нотр-Дам погибли три человека, а в Авиньоне, на юго-востоке страны, еще один злоумышленник с ножом попыталсянапасть на полицейских, но его застрелили. Примерно в это же время в Саудовской Аравии мужчина ранил охранника консульства Франции; преступника задержали.

Серия нападений во Франции началась с убийства в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати 18-летним Абдулахом Анзаровым. Поводом для убийства преподавателя стало то, что педагог объяснял своим ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

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Теги:
нападение, канада, em
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