В Молдове проходит голосование на президентских выборах

В Молдове проходит голосование на выборах президента. Оно началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и в 21:00 (22:00 мск), сообщает ЦИК страны.

Для голосования было открыто 2143 избирательных участка, в том числе 139 — за пределами страны. Из заграничных участков 17 — в России: четыре в Москве, три в Московской области, три в Санкт-Петербурге, по одному в Курске, Костроме, Липецке, Рязани, Сургуте, Сочи и Туле. Для голосования в России была приготовлена 71 тысяча бюллетеней.

На пост главы республики претендуют восемь кандидатов. Однако главные соперники — ориентированный на Россию действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Последняя обвиняет правительство в намерении сфальсифицировать выборы и заявляет о готовности к протестам.

Для победы на выборах одному из кандидатов надо набрать свыше 50% голосов. Согласно опросам, определится во втором туре, кто станет президентом Молдовы, борьбу за пост главы страны продолжат Санду и Додон.