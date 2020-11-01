В Квебеке мужчина в средневековой одежде напал на людей с холодным оружием. Два человека погибли

В канадском Квебеке мужчина с холодным оружием напал на людей, два человека погибли, сообщает Radio Canada.

Еще как минимум пять человек пострадали, уточняет CBC. Раненых доставили в больницу, характер травм у них различный.

Злоумышленник был одет в средневековую одежду. Его задержали около 1:00 по местному времени (09:00 мск) недалеко от Старого порта Квебека.

Radio Canada пишет, что речь идет о нескольких нападениях в разных районах Квебека, произошедших в субботу вечером. Однако CBC сообщает об одном нападении у здания Национального собрания Канады.

Мотивы злоумышленника пока не уточняются. Несмотря на его задержание, полиция просит местных жителей не покидать свои дома.

Несколько дней назад в Монреале полиция застрелила мужчину, который направлялся с ножом в сторону автомобиля правоохранителей. Одного полицейского, который был на месте произошедшего, тогда доставили в больницу в состоянии шока.

На этой неделе несколько нападений произошло во Франции в Ницце в результате атаки близ церкви Нотр-Дам погибли три человека, а в Авиньоне, на юго-востоке страны, еще один злоумышленник с ножом попыталсянапасть на полицейских, но его застрелили. Примерно в это же время в Саудовской Аравии мужчина ранил охранника консульства Франции; преступника задержали.

Серия нападений во Франции началась с убийства в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати 18-летним Абдулахом Анзаровым. Поводом для убийства преподавателя стало то, что педагог объяснял своим ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.