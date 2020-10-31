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№ 120 от 30 октября 2020

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Премьер-министр Великобритании объявил о введении в стране карантина

Политика176

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В Великобритании с 5 ноября вводится карантин из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По его словам, с четверга, 5 ноября, люди «должны будут оставаться дома». Кроме того, до декабря в стране закроют пабы и рестораны, они смогут работать только на доставку. При этом школы и университеты останутся открытыми.

Джонсон выразил надежду, что ситуация будет развиваться лучше, чем весной, когда был объявлен первый карантин из-за ситуации с COVID-19. Он отметил, что Рождество, «вероятно, будет другим». «Но я искренне надеюсь и верю, что, приняв жесткие меры, мы сможем позволить семьям по всей стране быть вместе [на Рождество]», — добавил он.

Ранее о введении карантина объявили во Франции, Германии, Бельгии и ряде других стран Европы. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост заболеваемости COVID-19: с 19 по 25 октября коронавирус выявили у 2,8 млн человек. За неделю от COVID-19 умерли почти 40 тысяч человек. Быстрее всего инфекция распространяется в Европе. По недельному приросту среди всех стран Россия занимает третье место (114,5 тысяч человек), на втором — Великобритания (148,5 тысяч) и на первом — Франция (217,7 тысяч).

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Теги:
nt, великобритания
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