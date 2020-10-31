Омичам с ВИЧ отказывают в анализах из-за загруженности лабораторий тестированием на COVID-19

Движение «Пациентский контроль» сообщило о массовых жалобах ВИЧ-инфицированных омичей на отказы в жизненно необходимых анализах.

Отказывая пациентам в тестировании на «вирусную нагрузку» (ВН), медики омского Центра СПИД ссылаются на «загруженность лабораторий ПЦР-диагностикой на коронавирусную инфекцию».

Движение отмечает, что аналогичная ситуация в регионе была и весной — в «первую волну» пандемиии COVID-19.

Между тем только тест на ВН может показать результаты лечения и определить его эффективность: невозможно оценивать ее «на глазок», отмечает «Пациентский контроль». Сайт движения цитирует одного из пациентов:

«СПИД-центр в Омск перестал брать анализ на нагрузку. Или если берут, то анализ не делается. Объясняют это тем, что ПЦР загружен ковидом… Лично у меня была смена препарата, и я сейчас не знаю, действует ли вообще терапия. Понятно, что врач ни при чем… Но как главврачу? Знать, что куча пациентов может просто умереть из-за халатности».

«Пациентский контроль» направил запросы к главному врачу омского Центра СПИД и в областное министерство здравоохранения. «Мы просим указать, причины отказов в тестировании на ВН и проинформировать о том, какие предпринимаются меры для решения сложившейся ситуации».

В Омской области c начала необъявленной «второй волны» эпидемии учреждения здравоохранения действительно загружены предельно. По признанию вице-губернаптора Владимира Куприянова, в регионе — острый дефицит коечного фонда: по сравнению с летом он вырос вдвое — с 1200 до 2400 койко-мест, но этого оказалось мало. Предполагается, что в ближайшее время его увеличат на треть. Из-за нехватки мест в стационарах два экипажа «скорой помощи», как сообщала «Новая» вынуждены были доставить тяжелобольных пациентов к зданию областного минздрава.