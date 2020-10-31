Путин уволил первого замглавы Росгвардии Ченчика

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника Главного штаба войск нацгвардии (Росгвардии) генерал-полковника Сергея Ченчика, следует из указа президента.

Ченчик занял высокий пост в Росгвардии в 2016 году, а до этого возглавлял ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. До перехода на полицейскую службу Ченчик служил во внутренних войсках, на основе которых затем и были сформированы росгвардейцы.

Летом 2019 года два зама главы Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — были отправлены в отставку.

По данным «Коммерсанта», уход генералов связан с претензиями к работе тыловых служб со стороны проверяющих

Меликов до 2016 года занимал должность полпреда президента в СКФО, где главным полицейским был Чечник. Теперь Меликов временно возглавил Дагестан.

Заместитель Меликова Милейко был задержан по делу об особо крупном мошенничестве. Жена Милейко, по данным следствия, незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих, где открыла парикмахерскую. Генерала проверяют и на причастность к махинациям с контрактами на поставку обмундирования в Росгвардию.