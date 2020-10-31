Во французском Лионе неизвестный ранил священника греческой церкви

Во французском Лионе неизвестный ранил православного священника из огнестрельного оружия. Об этом сообщает AFP. По данным Le Progrès, стрельба произошла у греческой церкви в квартале Jean Macé.

Раненый, по данным Le Progrès, сообщил, что он не знает нападавшего. Как передает BFMTV, священник был ранен, когда закрывал церковь. Он находится в тяжелом состоянии. Свидетели слышали два выстрела около 16 часов по местному времени (18 часов по мск). Europe 1 сообщает, что стреляли из обреза. Нападавшему удалось скрыться.

МВД подтверждает информацию об инциденте и просит граждан избегать места, в котором произошла стрельба.

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