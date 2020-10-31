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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
Во французском Лионе неизвестный ранил священника греческой церкви
Во французском Лионе неизвестный ранил православного священника из огнестрельного оружия. Об этом сообщает AFP. По данным Le Progrès, стрельба произошла у греческой церкви в квартале Jean Macé.
Раненый, по данным Le Progrès, сообщил, что он не знает нападавшего. Как передает BFMTV, священник был ранен, когда закрывал церковь. Он находится в тяжелом состоянии. Свидетели слышали два выстрела около 16 часов по местному времени (18 часов по мск). Europe 1 сообщает, что стреляли из обреза. Нападавшему удалось скрыться.
МВД подтверждает информацию об инциденте и просит граждан избегать места, в котором произошла стрельба.
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Путин внес законопроект о пожизненном сенаторстве экс-президентов
Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, позволяющий президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Документ опубликован в правовой базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что экс-президент может отказаться от должности сенатора. Кроме того, согласно тексту документа, в Совфед смогут войти «не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».
По два представителя от каждого субъекта страны и «не более 30 представителей Российской Федерации» назначаются на должность сенатора указом президента на шесть лет. Пожизненно в СФ могут войти «граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».
В документе также говорится, что сенаторами не смогут стать лица с непогашенной судимостью за преступления средней тяжести и выше. Сейчас сенатором не может стать гражданин, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, отмечает РБК.
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