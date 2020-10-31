Путин внес законопроект о пожизненном сенаторстве экс-президентов

Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок, позволяющий президенту после истечения срока его полномочий или отставки пожизненно входить в состав Совета Федерации. Документ опубликован в правовой базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что экс-президент может отказаться от должности сенатора. Кроме того, согласно тексту документа, в Совфед смогут войти «не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

По два представителя от каждого субъекта страны и «не более 30 представителей Российской Федерации» назначаются на должность сенатора указом президента на шесть лет. Пожизненно в СФ могут войти «граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности».

В документе также говорится, что сенаторами не смогут стать лица с непогашенной судимостью за преступления средней тяжести и выше. Сейчас сенатором не может стать гражданин, совершивший тяжкое или особо тяжкое преступление, отмечает РБК.



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