Беларусь запретила россиянам и другим иностранцам въезд в страну через сухопутные границы

Беларусь «в целях предотвращения распространения COVID-19» с 1 ноября запретила пересечение границы для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом сообщает госпогранкомитет республики.

Запрет распространяется на пересечение автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях) и пунктах пропуска в речных портах. При этом в Беларусь можно будет приехать через Национальный аэропорт Минска.

Ограничения не затронут дипломатов; глав и членов официальных делегаций; супругов, родителей или детей граждан Беларуси; а также сотрудников компаний, осуществляющих международные перевозки; иностранцев, имеющих разрешение на работу или вид на жительство и ряда других категорий граждан.

Ранее сообщалось, что люди не могут вернуться или въехать в страну из Польши, Латвии и Украины. В погранслужбе подтвердили закрытие всех границ, кроме российской. Из-за этого на пропускных пунктах образовались очереди.

Лукашенко призывал закрыть границу, не превращая ее в железный занавес. «Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — сказал он.