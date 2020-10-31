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№ 120 от 30 октября 2020

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Мужчина напал на полицейских у московского главка МВД

Общество889

889
 

В Москве задержали мужчину 1988 года рождения, который напал на полицейских у здания ГУ МВД на улице Петровка. Об этом сообщает Следственный комитет.

СК завел уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

«Мужчина напал на двоих полицейских около входа в здание ГУ МВД по Москве. Сотрудники получили нетяжелые травмы. Злоумышленник сразу был задержан. По предварительной информации, это уроженец Дагестана. Данное правонарушение не имело экстремистской окраски», — рассказал источник ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, при задержании мужчина сопротивлялся, из-за чего к нему применили силу и спецсредства. В ведомстве добавили, что после инцидента старшему сержанту полиции оказали медицинскую помощь, и он вернулся к работе. 

Теги:
нападение, москва, полиция, nt

В Берлине начал работу строившийся 14 лет международный аэропорт. Его открытие переносили 6 раз 

Общество1 118

1 118
 

В Берлине сегодня открыли новый международный аэропорт BER, строительство которого не могли завершить в течение 9 лет. Об этом сообщает ARD.

Первые самолеты уже приземлился на взлетно-посадочную полосу. Пока что использовать аэропорт будут авиакомпании Lufthansa и EasyJet. Глава Lufthansa Карстен Шпор назвал его открытие «историческим днем». «Я до сих пор не могу в это поверить», — заявил он, отметив что в столице Германии наконец-то появился «соответствующий» ей аэропорт.

Как отмечает CNN, аэропорт, готовый принимать 40 миллионов пассажиров в год, выглядит незаконченным, однако переносить открытие еще раз было невозможно из-за грядущего закрытия аэропорта Берлин-Тегель.

Возведение нового аэропорта имени Вилли Брандта (канцлера и лауреата Нобелевской премии мира) началось в 2006 году. Предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию через пять лет, но открытие откладывалось из-за недоработок в противопожарной системе, а также в системах электроснабжения и вентиляции.

Немецкие СМИ называют аэропорт «символом бесхозяйственности и хаоса планирования» и «кладбищем миллиардов». Как отмечает ARD, из-за затягивания работ бюджет долгостроя вырос с 2 до 7 миллиардов евро. Были выявлены и факты коррупции. Кроме того, строительство вызвало волну критики у экоактивистов и местных жителей, которые все это время жаловались на шум.

Теги:
sn, долгострой, аэропорты, германия
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