В Берлине начал работу строившийся 14 лет международный аэропорт. Его открытие переносили 6 раз 

В Берлине сегодня открыли новый международный аэропорт BER, строительство которого не могли завершить в течение 9 лет. Об этом сообщает ARD.

Первые самолеты уже приземлился на взлетно-посадочную полосу. Пока что использовать аэропорт будут авиакомпании Lufthansa и EasyJet. Глава Lufthansa Карстен Шпор назвал его открытие «историческим днем». «Я до сих пор не могу в это поверить», — заявил он, отметив что в столице Германии наконец-то появился «соответствующий» ей аэропорт.

Как отмечает CNN, аэропорт, готовый принимать 40 миллионов пассажиров в год, выглядит незаконченным, однако переносить открытие еще раз было невозможно из-за грядущего закрытия аэропорта Берлин-Тегель.

Возведение нового аэропорта имени Вилли Брандта (канцлера и лауреата Нобелевской премии мира) началось в 2006 году. Предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию через пять лет, но открытие откладывалось из-за недоработок в противопожарной системе, а также в системах электроснабжения и вентиляции.

Немецкие СМИ называют аэропорт «символом бесхозяйственности и хаоса планирования» и «кладбищем миллиардов». Как отмечает ARD, из-за затягивания работ бюджет долгостроя вырос с 2 до 7 миллиардов евро. Были выявлены и факты коррупции. Кроме того, строительство вызвало волну критики у экоактивистов и местных жителей, которые все это время жаловались на шум.