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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
Власти Молдовы препятствуют въезду корреспондента «Новой газеты» на территорию страны для освещения выборов
Власти Молдовы препятствуют попаданию корреспондента «Новой газеты» Ирека Муртазина на территорию страны, где в воскресенье, 1 ноября, пройдут выборы президента.
Корр «Новой» подал заявку на аккредитацию в МИД Молдовы, однако должен был получить разрешительные документы уже в Кишеневе. Ему позволили приобрести авиабилеты и забронировать гостиницу, но теперь не дают возможности попасть на борт самолета.
Как рассказал Муртазин, сотрудникам аэропорта Домодедово поступил звонок от официальных лиц Кишинева. Они отдали распоряжение не дать Муртазину пройти в самолет.
уточнение
17:10 Вопрос об отказе Муртазину в посадке на рейс решался около полутора часов. Сотрудники Air Moldova связались с пограничной службой республики и вынесли решение об отказе с форумлировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева». При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев. Корреспондент «Новой» заблаговременно предоставил МИД Молдовы все необходимые документы для получения аккредитации.
17:30 Муртазину выдали аккредитацию сразу после отказа на въезд.
Попытки препятствовать независимым СМИ в освещении выборов президента Молдовы дают основания полагать, что действующие власти республики готовятся фальсифицировать выборы.
Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября. На пост главы республики претендуют восемь кандидатов. Однако главными оппонентами станут ориентированный на Россию действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Санду обвиняет правительство в намерении сфальсифицировать выборы и заявляет о готовности к протестам. В России на 17 участках приготовлена 71 тысяча бюллетеней для голосования граждан Молдовы.
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