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№ 120 от 30 октября 2020

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Власти Молдовы препятствуют въезду корреспондента «Новой газеты» на территорию страны для освещения выборов

Политика1 254

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Власти Молдовы препятствуют попаданию корреспондента «Новой газеты» Ирека Муртазина на территорию страны, где в воскресенье, 1 ноября, пройдут выборы президента.

Корр «Новой» подал заявку на аккредитацию в МИД Молдовы, однако должен был получить разрешительные документы уже в Кишеневе. Ему позволили приобрести авиабилеты и забронировать гостиницу, но теперь не дают возможности попасть на борт самолета.

Как рассказал Муртазин, сотрудникам аэропорта Домодедово поступил звонок от официальных лиц Кишинева. Они отдали распоряжение не дать Муртазину пройти в самолет.

уточнение

17:10 Вопрос об отказе Муртазину в посадке на рейс решался около полутора часов. Сотрудники Air Moldova связались с пограничной службой республики и вынесли решение об отказе с форумлировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева». При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев. Корреспондент «Новой» заблаговременно предоставил МИД Молдовы все необходимые документы для получения аккредитации. 

17:30 Муртазину выдали аккредитацию сразу после отказа на въезд. 

Аккредитация, которую выдали Муртазину уже после того, как самолет улетел в Молдову

 

Муртазину отказали во въезде с форумлировкой «отсутствие аккредитации из Кишинева». При этом МИД Молдовы устанавливает порядок, при котором журналисты получают аккредитации по прибытии в Кишинев

Попытки препятствовать независимым СМИ в освещении выборов президента Молдовы дают основания полагать, что действующие власти республики готовятся фальсифицировать выборы.

Президентские выборы в Молдове пройдут 1 ноября. На пост главы республики претендуют восемь кандидатов. Однако главными оппонентами станут ориентированный на Россию действующий президент Игорь Додон и глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Санду обвиняет правительство в намерении сфальсифицировать выборы и заявляет о готовности к протестам. В России на 17 участках приготовлена 71 тысяча бюллетеней для голосования граждан Молдовы.

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Теги:
kn, муртазин, выборы, молдова
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