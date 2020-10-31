В России завели 18 дело за комментарии о взрыве в архангельском УФСБ

Против жителя Медвежьегорска (Карелия) Евгения Гаврилова возбудили дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщается в паблике «Коктейль» во «ВКонтакте», который администрировал Гаврилов.

Также в записи на стене группы указано, что она временно приостанавливает свою деятельность из-за уголовного преследования Гаврилова. Известно, что дело возбуждено в связи с постами о взрыве в здании архангельского УФСБ двухлетней давности, в которых поступок подорвавшего себя 17-летнего юноши сравнивается с террором народовольцев.

Как сообщает ОВД-инфо, у Гаврилова был проведен обыск, изъята вся техника, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Группа «Коктейль» отличалась жесткой критикой российского чиновничества, антивоенной и антиклерикальной позицией.

Это уже 18 по счету дело по статье «оправдание терроризма», возбужденное по следам архангельского теракта. Самым громким из них стало дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.