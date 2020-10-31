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№ 120 от 30 октября 2020

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В России завели 18 дело за комментарии о взрыве в архангельском УФСБ

Общество20

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Против жителя Медвежьегорска (Карелия) Евгения Гаврилова возбудили дело об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщается в паблике «Коктейль» во «ВКонтакте», который администрировал Гаврилов.

Также в записи на стене группы указано, что она временно приостанавливает свою деятельность из-за уголовного преследования Гаврилова. Известно, что дело возбуждено в связи с постами о взрыве в здании архангельского УФСБ двухлетней давности, в которых поступок подорвавшего себя 17-летнего юноши сравнивается с террором народовольцев.

Как сообщает ОВД-инфо, у Гаврилова был проведен обыск, изъята вся техника, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Группа «Коктейль» отличалась жесткой критикой российского чиновничества, антивоенной и антиклерикальной позицией.

Это уже 18 по счету дело по статье «оправдание терроризма», возбужденное по следам архангельского теракта. Самым громким из них стало дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Теги:
карелия, архангельская область, nt

Скончался сыгравший Джеймса Бонда сэр Шон Коннери 

Общество2 337

2 337
 

Британский актер сэр Томас Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда, скончался сегодня на 91-м году жизни. Он умер во сне в своем доме на Багамских островах, сообщает «Би-би-си».

Коннери родился в Эдинбурге в семье уборщицы и рабочего. Сам он в юности работал молочником, а в 1951 году устроился в Эдинбургский королевский театр. Семь лет спустя вышел первый фильм с Коннери в главной роли, он назывался «Другое время, другое место».

Уже в 1962 году вышел первый фильм с Коннери в роли секретного агента Джейса Бонда — «Доктор Ноу». За ним последовали «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живешь только дважды» (1967 г.). Позже он снялся еще в двух фильмах об агенте 007 — «Бриллианты навсегда» и «Никогда не говори "никогда"».

Всего Коннери принял участие в съемках около 70 фильмов. Он лауреат премий «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». В 1991 году актер получил Орден Почетного легиона, а в 2000-м ему присвоили звание рыцаря.

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Теги:
sn, смерть, великобритания, актеры
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